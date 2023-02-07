"Газпром" створює власну приватну військову компанію: розвідка повідомила деталі

У розвідці пояснили, що в РФ продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії.

Російське ПАТ "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію і відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України, опублікувавши зображення розпорядження очільника російського уряду.

"Енергетичний монополіст "газпром нафта" створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним", – йдеться в заяві української розвідки.

Там уточнили, що підписаний документ встановлює, що засновниками організації будуть "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі організації 70% та "приватна охоронна організація "Стаф-центр" з часткою 30%.

Щодо створення організації російський уряд посилається на закон "Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де вказано, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної організації не може бути меншим від 50%.

"Таким чином в рф продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "вагнер" євгенія прігожина", – резюмували в ГУР.

Фото: ГУР Міноборони України

Нагадаємо, на початку січня російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський звернув увагу на те, що в РФ "ростуть, як гриби після дощу, приватні армії". За словами опозиціонера, ці армії готуються до громадянської війни всередині Росії за перерозподіл власності, бо розуміють, що війна в Україні програна.

Зауважимо, що водночас власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опинився у важкій ситуації, адже в нього закінчуються зеки-добровольці для участі у війні проти України. Саме тому вагнерівці вже взялися закликати солдатів НАТО до вступу в їхні лави, повідомила російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

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