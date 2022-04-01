"Газпром" йде з німецького ринку: країна відмовилася сплачувати за газ в рублях – ЗМІ

Водночас дочірні компанії "Газпрому" припиняють роботу в Чехії, Швейцарії та Великій Британії.
Російський "Газпром" заявив, що йде з німецького ринку.
Про це пише видання Reuters.
Компанія не дала жодних пояснень, чому вирішила піти з німецького ринку. Втім, ЗМІ повідомляють, що таке рішення "Газпром" прийняв через те, що Німеччина відмовилася сплачувати за російських газ в рублях.
Водночас дочірні компанії "Газпрому" припиняють роботу в Чехії, Швейцарії та Великій Британії.
Нагадаємо, Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.
Тим часом країни G7 відхилили вимогу Москви сплачувати за імпорт енергоносіїв з Росії в рублях.
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