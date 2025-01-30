Авіакатастрофа у США: гелікоптер здійснював навчальний політ

Армійський вертоліт Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком American Airlines у Вашингтоні, здійснював "навчальний політ". На борту перебувало троє військових.

Про це пише Fox News із посиланням на представника армії.

"Ми можемо підтвердити, що літак, який брав участь у сьогоднішньому інциденті, був армійським гелікоптером UH-60 з роти Bravo 12-го авіаційного батальйону, який виконував навчальний політ з армійського аеродрому Девісон у Форт-Белвуарі", - зазначив він.

У відомстві додали, що працюють з місцевою владою та нададуть додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною.

Раніше Федеральне бюро розслідувань США не виявило ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі, яка сталася за участі пасажирського літака та військового вертольота.

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