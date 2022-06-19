​​"Гельсінські угоди не спрацювали, ми маємо створити щось нове" – міністр закордонних справ Фінляндії

Міністр наголосив, що необхідно продовжувати працювати над тим, аби зупинити війну в Україні.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто вважає, що найбільшим питанням зараз є те, які саме гарантії безпеки і хто може дати Україні у війні проти російської агресії.

Про це він сказав на конференції Європейської ради зовнішніх відносин у Берліні.

"Європейська архітектура безпеки, на мою думку, зруйнована. Те, що ми закладали у Гельсінському заключному акті 1975 року, а його головною метою було попередження війн в Європі, не спрацювало. Ми цього не змогли зробити. Найбільше питання зараз – які саме гарантії безпеки і хто може дати Україні, коли можливий мирний процес буде тривати? Ми не маємо відповіді на це. Як це може бути організовано у випадку, коли два Мінська не були виконані Росією, а Україна віддала свою ядерну зброю, і зараз стикнулася з цією ситуацією. Тому ми маємо створити щось нове. І ми зараз лише на початку цього шляху", - зазначив він.

Він також нагадав, що рішення про вступ Фінляндії до НАТО напряму пов'язане із загрозою з боку Росії.

"Що турбує нас і що спонукало нас подати заявку на членство в НАТО? Говорячи про неконвенційну зброю, а це ядерна, хімічна зброя тощо… І це не лише керівництво Росії. Ви можете піти до кафе у Санкт-Петербурзі чи Москві, де почуєте: чому нас б’ють ці українці, коли у нас є зброя, щоб битися? чому ми не використовуємо цю зброю? І ця атмосфера змушує нас ставити абсолютно нові запитання і стикатися з абсолютно новими ризиками", - резюмував міністр.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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