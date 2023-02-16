Генасамблея ООН проголосує за мирну резолюцію до річниці російського вторгнення

До річниці повномасштабного вторгнення РФ до України наступного тижня Генасамблея ООН проголосує за проєкт резолюції, в якому наголосять на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі відомо, що голосування відбудеться саме 24 лютого – в річницю повномасштабної російської війни. Голосуванню передуватимуть дводенні виступи десятків держав-членів ООН.

Текст резолюції ООН черговий раз вимагатиме від Москви вивести свої війська і закличе до припинення бойових дій. Україна і прихильники прагнуть посилити дипломатичну ізоляцію Росії. Це буде можливо, якщо три чверті членів Генеральної Асамблеї підтримають резолюцію.

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"Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку членів. На карту поставлена не тільки доля України, а й повага незалежності, суверенітету і територіальної цілісності кожної держави", – наголосив посол Європейського Союзу Улоф Скуг, який допомагав керувати розробкою резолюції Генеральної Асамблеї.

Крім того, Україна хотіла, щоб проект резолюції Генеральної Асамблеї закріпив мирний план з 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Однак дипломати заявили, що проєкт був спрощений для отримання якомога більшої підтримки.

Слід зазначити резолюції Генеральної Асамблеї не є юридично обов’язковими, але мають політичну вагу.

Минулого року Росію дипломатично ізолювали, коли 2 березня 141 держава проголосувала за засудження її вторгнення до України та вимагала від Москви вивести свої війська. Буквально через кілька тижнів 140 держав проголосували за вимогу доступу до допомоги та захисту цивільного населення. Країни розкритикували Росію за створення "жахливої" гуманітарної ситуації в Україні.

Тоді, 12 жовтня, 143 країни проголосували за засудження "спроби незаконної анексії" Росією чотирьох частково окупованих регіонів України та закликали всі країни не визнавати цей крок.

Москва намагалася подолати свою ізоляцію. Напередодні квітневого голосування, яке призвело до призупинення діяльноті Росії в Раді ООН з прав людини, Росія попередила країни, що голосування за цей захід вважатиметься "недружнім жестом" і буде враховано в розвитку двосторонніх відносин.

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