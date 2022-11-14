Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції щодо виплат Росією репарацій Україні: 14 країн були проти

За резолюцію проголосували 94 країни, проти висловилися 14, ще 73 - утрималися.

У понеділок, 14 листопада, Генеральна Асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про відшкодування Росією збитків Україні, завдані вторгненням.

Відповідне рішення ухвалили під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Документ має назву "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлений Україною за співавторства майже півсотні країн.

За резолюцію проголосували 94 країни, проти висловилися 14, ще 73 - утрималися під час голосування. Серед тих країни, які голосував "проти" - це Росія, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Ерітрея, Китай, Малі, Нікараґуа.

У Зеленського відреагували на ухвалення резолюції та запевнили, що Росія "за всі свої злочини заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації".

Геноцид Росії проти українців

Від початку широкомасшабного вторгнення Росії увесь світ дізнався про справжню, терористичну Росії. Окупанти на захоплених територіях вчиняли і вчиняють геноцид проти українців.

Латвія закликає створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів росіян в Україні. Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що міжнародна спільнота повинна створити спеціальний трибунал, який буде розслідувати російські військові злочини в Україні. Він заявив про необхідність дати юридичну оцінку діям росіян в Україні.

Жахи окупації: поліцейські розпочали розслідувати численні російські злочини

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