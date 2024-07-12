Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС

Це ще один крок до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

Ініційовану Україною резолюція стосовно безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС, ухвалила Генеральна Асамблея ООН.

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Про це в Twitter (X) повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це ще один крок до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

Як зауважив Зеленський, у документі повторюється "необхідність демілітаризації та деокупації" ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

"Це голосування базується на обговореннях і рішеннях, прийнятих на першому Саміті миру, де ключовим питанням був перший пункт Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека"", - написав президент.

Зеленський також подякував усім партнерам за допомогу "у відновленні безпеки на всіх територіях, зруйнованих російською агресією".

"Працюючи разом, ми можемо захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія використовує окуповану ЗАЕС у якості плацдарму для наступу.

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