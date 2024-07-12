Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС

Це ще один крок до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.
Ініційовану Україною резолюція стосовно безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС, ухвалила Генеральна Асамблея ООН.
Про це в Twitter (X) повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що це ще один крок до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.
Як зауважив Зеленський, у документі повторюється "необхідність демілітаризації та деокупації" ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.
"Це голосування базується на обговореннях і рішеннях, прийнятих на першому Саміті миру, де ключовим питанням був перший пункт Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека"", - написав президент.
Зеленський також подякував усім партнерам за допомогу "у відновленні безпеки на всіх територіях, зруйнованих російською агресією".
"Працюючи разом, ми можемо захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія використовує окуповану ЗАЕС у якості плацдарму для наступу.
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