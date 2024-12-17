Генасамблея ООН ухвалила важливе рішення щодо тимчасово окупованих територій України: хто виступив проти

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на окупованих територіях України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про це 17 грудня.

"Важливе рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо порушень прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає РФ припинити загарбницьку війну та вивести всі свої війська з нашої території", — заявив Дмитро Лубінець.

Які країни виступили проти резолюції

За резолюцію Генасамблеї ООН проголосувала 81 країна, 80 представників держав утрималися.

Проти виступили 14 країн, зокрема Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан і Зімбабве.

Відомо, що ухвалений документ став першою резолюцією ООН, в якій Генасамблея називає агресію РФ проти України "загарбницькою війною РФ проти України".

Резолюція засуджує незаконне утримання під вартою цивільних українців, застосування тортур і катувань, дискримінацію мешканців тимчасово окупованих територій. Вона також спрямована на захист і повернення депортованих дітей.

Нагадаємо, в ООН раніше заявили про грубі порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини РФ в Україні. Зокрема, йдеться про 142 випадки страт українців.

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