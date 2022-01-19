Гендиректор Pornhub звинуватив у підпалі свого маєтку релігійних фанатиків

Після пожежі свого маєтку і величезного скандалу, у який потрапив Pornhub, Ферас Антун довго зберігав мовчання. Але тепер висловив свою позицію.

Гендиректор Pornhub Ферас Антун заявив, що його розкішний особняк у Монреалі вартістю 15,9 млн доларів, який згорів у квітні 2021 року, підпалили "екстремістські релігійні угруповання".

Про це інформує Daily Mail.

Після статті в New York Times у 2020 році, в якій стверджувалося, що Pornhub "монетизує зґвалтування дітей", веб-сайт зазнав нищівної критики і осуду громадськості. Антун вважає, що саме ці звинувачення підштовхнули радикалів до нападу на його маєток.

"Чи могли крайні релігійні групи підбурювати та заохочувати когось до цього (підпалу — Ред.)? Звичайно. Коли ви використовуєте екстремістську мову, ваші слова привернуть увагу та мобілізують людей з найтемніших куточків Інтернету", — вважає гендиректор Pornhub.

Протягом 2016 року Антун витратив 1,8 мільйона доларів на дві земельні ділянки у Монреалі, де, за чутками, проживає багато мафіозі. Ділянка землі, що дісталася Антуну, мала криваве минуле: у 2010 р. у будинку, що стояв на місці палацу Антуна, було вбито "канадського хрещеного батька" Ніколо Ріццуто (Nicolo Rizzuto).

Потім Ферас Антун витратив ще мільйони на будівництво, яке так і не встиг завершити.

Згідно з планом будівництва, в резиденції Антуна передбачалася наявність гаража на дев'ять автомобілів, семи ванних кімнат, восьми спалень та кількох ліфтів.

План маєтку / Daily Mail

Незважаючи на те, що зараз особняк є руїною, його ціна сягає 15,9 мільйона доларів.

Daily Mail

Скандал з Pornhub

Свій недобудований особняк гендиректор популярного порносайту виставив на продаж за кілька тижнів до пожежі, оскільки йому загрожувала фінансова крах через низку звинувачень, висунутих проти Pornhub. Зокрема, у ЗМІ писали, що на відео є неповнолітні та сцени зґвалтування.

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"Сайт кишить відео про зґвалтування. Він монетизує зґвалтування дітей, відео з шпигунських камер, на яких жінки приймають душ, расистський вміст, а також кадри, на яких жінки задихаються в поліетиленових пакетах", – зазначали у колонці New York Times.

Після публікації понад три десятки жінок подали до суду на веб-сайт. Крім того, у позові також стверджується, що MindGeek - материнська компанія Pornhub - також купувала контент, вироблений торговцями людьми.

Pornhub змусили видалити 80% свого вмісту. Також сайт ввів суворі обмеження на завантаження відео.

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