Генерал-лейтенант розповів, хто причетний до загострення ситуації між Косово та Сербією

До загострення конфлікту між Косово та Сербією причетна Росія для того, щоб світ переключив увагу свою з війни в Україні.

Для цього, на думку українського генерал-лейтенанта, Росія кинула туди своїх спецагентів.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"Росіяни роздмухують цей конфлікт, щоб переключити увагу світової громадськості з війни в Україні на Балкани або будь-яке інше місце. Вони кинули гроші в Сербію, підігріли та поставили завдання спецслужбам. Решта – деталі. У цьому плані дуже негативну роль для України відіграє загострення ситуації з Тайванем. Американці можуть відволіктися на цю тему, відкрити ленд-ліз і для Тайваню.

Нагадаємо, експертка-балканістка Марія Гелетей назвала роль РФ у загостренні між Косовом та Сербією. Росія може використати Балканський конфлікт для розпалювання війни в центрі Європи.

Ситуація в Косово та масштабні пожежі в Європі й Америці: Міжнародний дайджест

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