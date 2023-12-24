Генерал Маломуж оцінив ймовірність нападу РФ на НАТО: "Путін - на межі великого провалу"

На думку Маломужа, початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що Росія не нападе на країни НАТО, бо Путін "загруз в Україні".

Про це Маломуж сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ніяких нападів на країни НАТО, ЄС з боку РФ не буде. Тому що Путін загруз в Україні. Він тут має величезні втрати та перебуває на межі великого провалу. Думаю, у 2024 році Україна разом зі своїми партнерами створять відповідні умови для звільнення наших територій" - зазначив він.

На його думку, початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна.

"Путін про це знає, тому таких кроків він не зробить. Це надзвичайно складно та небезпечно для нього, бо включається весь механізм країн НАТО, а це на порядок вище в економічному, технологічному і військовому форматі", - зауважив Маломуж.

Нагадаємо, німецьуке видання Bild, посилаючись на західні розвідки, коли Росія може атакувати країни Європи.

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