Генерал Міллі завершив своє перебування на чолі армії США: хто його замінить

У промовах на честь відставного генерала часто згадували про війну в Україні.

У п’ятницю, 29 вересня, генерал Марк Міллі завершив своє чотирирічне перебування на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США. Його замінить генерал Чарльз Браун — афроамериканець та колишній льотчик-винищувач.

Як повідомляє “Голос Америки”, церемонія проводів у відставку відбулася на військовій базі у Вірджинії.

Як проводжали генерала Марка Міллі

У промовах на честь відставного генерала президент США Джо Байден та міністр оборони США Ллойд Остін говорили про здобутки Марка Міллі на посаді, зокрема – про допомогу Україні для відсічі російській агресії.

“А тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Ми направили світ, щоб допомогти Україні дати відсіч російському імперському вторгненню”, – заявив під час урочистої промови Ллойд Остін.

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Президент США Джо Байден наголосив, що генерал Міллі був на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів у найскладніший для безпеки цілого світу час.

“Для нас було критично важливо зміцнити існуючі альянси Америки від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону. США продовжують виводити терористів з поля бою, стояти з українським величним народом, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи”, – заявив президент США.

Сам Марк Міллі назвав американську армію найбільш боєздатною у світі і зауважив, що “вороги це знають”.

“Ми підтримали Україну в її боротьбі за свободу проти загарбницької війни Путіна та зміцнили альянс НАТО”, – заявив він під час промови.

Чим запам'ятався генерал Міллі

Міллі, який завершує свою каденцію, запам'ятався своєю роллю в зміцненні міжнародного альянсу на підтримку України, суперечливому виведенню військ США з Афганістану, а також своєю позицією в подіях 6 січня 2022 року, коли натовп, невдоволений результатами президентських виборів, пішов на штурм американського парламенту.

Генерал Міллі назвав штурм на Капітолій атакою на Конституцію США.

"Події 6 січня, на мою особисту думку, були жахливим днем, трагічним днем в історії Америки", - заявив генерал, якого у 2019 році призначив на цю посаду тодішній президент Дональд Трамп.

Пізніше Міллі сказав, що війська приносять присягу конституції, а не "бажанню стати диктатором", маючи на увазі Трампа

Міллі рішуче виступав на користь підтримки України, але, як стверджував його речник, "його постійною турботою на посаді було уникнути конфлікту великих сил".

Що відомо про Чарльза Брауна

Посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів займе Чарльз Браун. Після Коліна Пауелла в 1990-х роках він стане другим афроамериканцем, який обійме такий високий пост в армії США.

Генерал Чарльз Браун приймає присягу на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США / Фото: Associated Press

Браун був призначений офіцером ВПС США в 1984 році і є досвідченим пілотом з понад 3000 годинами нальоту, 130 з них у бойових діях.

Він командував ескадрильєю винищувачів і двома авіакрилами, а також військово-повітряними силами США під керівництвом Центрального командування та Індійсько-тихоокеанського командування, а також служив начальником штабу ВПС США.

Після вбивства чорношкірого Джорджа Флойда білим поліцейським у Міннесоті у 2020 році Браун записав емоційне відео про свій особистий досвід, зокрема про дискримінацію в американській армії.

Заступаючи на посаду, Браун сказав присутнім, що його метою буде стримування агресії та “битва, коли доведеться”. Він сказав, що армія США “повинні зосередитися на модернізації” за допомогою нових концепцій і підходів.

Після призначення Брауна одразу два темношкірі американці вперше обіймуть найвищі посади в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом США Марком Міллі.

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