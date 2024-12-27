Генерал НАТО сказав, як Альянс може відповісти на російський "Орешнік"

Такою відповіддю може бути створення ракет дальністю до 2000 км.

НАТО повинно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, щоб реагувати та усувати такі загрози, як російські балістичні ракети середньої дальності "Орешнік".

Про це командувач НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє сказав у інтерв'ю Defense News.

Вандьє відреагував на загрозу з боку російських комплексів "Орешнік".

"Якщо у Росії є засоби завдати удару по Європі на глибині 2000 км, потрібно вміти відповісти. Стримування – це спосіб чинити тиск на противника до того, як він добереться до вас", – висловився адмірал.

На його думку, далекобійні ракети здатні змусити президента Росії Володимира Путіна "думати про наслідки своїх дій, перш ніж здійснювати їх".

За словами командувача НАТО, за останні чотири-п'ять років перестали працювати більшість інструментів стабілізації, які були запроваджені після Холодної війни. Одним із найбільших таких інструментів був Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого вийшли США та Росія.

"Зараз ми знову перебуваємо в періоді, коли такі ракети можуть вільно діяти – ви бачили, що сталося з хуситами, з Іраном проти Ізраїлю. Для НАТО це ставить питання балансу між стримуванням і захистом. Ви бачили межі "Залізного купола" в Ізраїлі. Враховуючи розмір Європи, ідея позбутися загрози шляхом створення європейського "Залізного куполу" просто нездійсненна", – розповів Вандьє.

Тож, на його думку, створення ракет дальністю 1000-2000 км, зокрема, у межах ініціативи European Long-Strike Approach (ELSA), – це спосіб "думати про майбутнє".

До слова, 26 грудня Путін знову взявся погрожувати ударами "Орешніком" "завтра чи сьогодні". Щоправда диктатор визнав, що таких ракет у Росії небагато.

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