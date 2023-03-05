"Генерал негативних наступів": росіянина звинуватили у "дискредитації армії" за коментар про Суровікіна

У російському Томську 52-річного Леоніда Рибакова звинуватили у "дискредитації армії РФ". Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження через його коментар під постом у соцмережі про генерала зброних сил Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє видання "Сибір. Реалії".

Зазначається, що у "ВКонтакті" один з користувачів розмістив фото генерала Сергія Суровікіна. Рибакова під дописом залишив два коментарі: "Упирів ненадовго відв'язують від ліжка. Любуйтеся у всій красі" та "Худоба одна з перших - сирійський м'ясник і "генерал негативних наступів".

Проти росіянина порушили справу про. У його будинку силовики провели обшук. "Традиційно забрали всю техніку і навіть навіщось книгу Бориса "Сповідь бунтаря", - розповів чоловік.

До слова, раніше Рибакова вже штрафували: вперше на 45 тисяч рублів через антивоєнний мітинг, а вдруге - на 40 тисяч рублів через прапор України та плакат з написом "Росія без Путіна", що він вивісив у вікні своєї квартири. Своєю чергою, активіст заявив, що штраф платити не буде, аби його гроші не пішли на фінансування війни проти України.

Крім того, Рибакова судять за коментар під одним із постів у Мережі про війну в Україні: "Мочіть путінців, за можливості - беріть у полон". Тоді було порушено кримінальну справу, яка передбачає до п'ять років позбавлення волі. Запаз росіянин перебуває під підпискою про невиїзд.

До слова, 52-річний Леонід Рибаков директор невеликої IT-компанії, ексвійськовий, громадський активіст та правозахисник.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви висунув звинувачення в державній зраді за фінансову допомогу Збройним силам України. Місцеву жительку заарештували на два місяці. Жінку затримали в Москві, коли вона спробувала виїхати з країни.

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