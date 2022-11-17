Генерал польської армії пропонує розмістити системи ППО країни на території України

Після ракетного інциденту в селі Пшеводув генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі за президента, пропонує встановити систему протиповітряної оборони на території України.

Про це польський генерал сказав Radia ZET.

Як він пояснив свою ідею, розміщення систем ППО в Україні дозволить забезпечити максимальний захист підльоту будь-якого типу снарядів до польсько-українського кордону. Він додав, що польське ППО також має захищати частину території України.

"Це має бути закриття смуги повітряного простору, що виходить на територію України, і створення системи ППО. Ми не можемо допустити, щоб польські громадяни загинули. Ми повинні повідомити Росію, що Україна і прикордонна зона постійно контролюватимуть Альянс і російські бойові засоби будуть збиті", – вважає він.

Вибух ракети у Польщі

Нагадаємо, Україні дозволили долучитися до розслідування ракетного інциденту в Польщі. Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро додав, що розслідування паданні ракети в Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.

Геральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що попередній аналіз показав, що інцидент "ймовірно, викликаний українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території" від російських крилатих ракет. Утім, генсек наголошує, що Росія несе відповідальності за ракетний інцидент у Польщі, адже продовжує "свою незаконну війну проти України".