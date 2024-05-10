Генерал порівняв ядерні потенціали РФ і США: для росіян є погана новина

Російський ядерний потенціал знаходиться у набагато гіршому стані, ніж у Сполучених Штатах.

Про це в етері КИЇВ24 заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

Він заявив, що добре знає в якому стані знаходяться російські ядерні обʼєкти.

"Знаючи добре ядерний потенціал Росії не десь з повідомлень, а з безпосередньо розвідданих і з безпосередньої участі навіть в охороні таких об'єктів у свій час – ці об'єкти, як правило, знаходяться в тих системах, які розроблялися ще в 70-80-х роках", - заявив Маломуж.

Він зазначив, що ядерний потенціал Росії не співмірний з США.

"В Росії на 70-80% набагато нижчий, тому що це ті системи, які сьогодні не пройшли реабілітацію, відповідно не пройшли регламентні роботи, а величезний потенціал регламентних робот у свій час проводило КБ "Південне". Тепер вже десятки років цього не робиться. За висновками спеціалістів, велика частина цих ядерних засобів не спрацює і має впасти на території самої Російської Федерації", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні прокоментували російські ядерні навчання.

Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї.

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