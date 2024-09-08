Генерал США Ходжес розповів, хто скине Путіна з престолу

Олігархи, які знаходяться у найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна, можуть почати протидіяти йому та усунути його від влади, якщо він не зупинить війну в Україні.

Таку думку висловив виданню The Sun колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Ходжес.

На початку російського вторгнення в Україну Захід наклав жорсткі санкції на російських олігархів, заборонивши їм виїжджати за кордон і заморозивши їхні активи. Це призвело до зриву багатьох міжнародних угод та залишило їх без фінансових ресурсів. Генерал Ходжес вважає, що ці санкції можуть стати ключовим чинником у падінні Путіна, оскільки олігархи сильно незадоволені такими обмеженнями.

Генерал Ходжес вважає, що російські олігархи з часом можуть втомитися від обмежень, накладених на їхні фінансові ресурси, і це може призвести до змін. Він вважає, що коли олігархи не зможуть здійснювати свої бажання, такі як поїздки до коханок або відправка дітей до престижних шкіл, вони можуть виявити незадоволення і можливо навіть вжити заходів проти Путіна.

Він розповів, що слід продовжувати тиск на Росію та її олігархів. Він наголосив, що потрібно ізолювати Росію дипломатично, економічно, політично і військово. Поразка Росії повинна стати стратегічною метою, і для цього слід зробити все можливе.

Ходжес вважає, що один із способів усунути Путіна — це налаштувати проти нього його власних громадян. Він відзначає, що, хоча на президентських виборах у березні Путін отримав 87% голосів, зміни можуть статися швидко, якщо довіра до нього почне зменшуватися. Ходжес вважає, що росіяни повинні самі вирішити, коли їм вистачить, і хоч наразі в Росії немає масштабних протестів, як у Мінську чи Тегерані, можливі зміни можуть статися в майбутньому.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення згадка про діяльність у Росії стала токсичною. Російські мільярдери активно видаляють з біографій зв'язки з агресором і намагаються покращити свою репутацію, навіть якщо продовжують володіти активами в Росії, щоб уникнути санкцій Заходу.

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