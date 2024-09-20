Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генерал США спрогнозував, що визначатиме перебіг війни найближчими місяцями

Генерал США спрогнозував, що визначатиме перебіг війни найближчими місяцями

Девід Петреус / Associated Press

На думку Петреуса, Курська операція має як переваги, так і недоліки.

Наступ в Курській області допоміг Україні повернути військову ініціативу. Успіх операції на Курщині залежатиме від здатності стабілізувати ситуацію на лінії в південно-східній частині країни.

Такий прогноз висловив генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус 24 Каналу.

Він наголосив, що США та ЄС повинні й надалі підтримувати Україну.

"Подальше прискорення набору, підготовки та оснащення українських солдатів для заміни воїнів може бути найважливішим фактором, який визначатиме перебіг війни наступні кілька місяців", - вважає генерал.

На його думку, Курська операція має як переваги, так і недоліки. Всі ці засоби застали росіян зненацька.

"ЗСУ проникли до росіян й показали, якими вони є насправді – небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною", – сказав Петреус.

Зокрема, щоб відбити Сили оборони, Росії довелося значно збільшити свої сили на Курщині, але ці сили противник міг використати на передовій, зокрема у районі Покровська.

"Ключовим моментом є те, що якщо росіяни чинитимуть значний тиск, то ЗСУ доведеться провести контрольоване відведення. Проте у цьому і є головний успіх, адже військово-політичне керівництво Росії перекине для цього на Курщину значну частину своїх військ, що завдасть удару по репутації диктатора", – зазначив колишній директор ЦРУ.

Додамо, російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область ще за кілька місяців до цього.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація