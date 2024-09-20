Генерал США спрогнозував, що визначатиме перебіг війни найближчими місяцями

На думку Петреуса, Курська операція має як переваги, так і недоліки.

Наступ в Курській області допоміг Україні повернути військову ініціативу. Успіх операції на Курщині залежатиме від здатності стабілізувати ситуацію на лінії в південно-східній частині країни.

Такий прогноз висловив генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус 24 Каналу.

Він наголосив, що США та ЄС повинні й надалі підтримувати Україну.

"Подальше прискорення набору, підготовки та оснащення українських солдатів для заміни воїнів може бути найважливішим фактором, який визначатиме перебіг війни наступні кілька місяців", - вважає генерал.

На його думку, Курська операція має як переваги, так і недоліки. Всі ці засоби застали росіян зненацька.

"ЗСУ проникли до росіян й показали, якими вони є насправді – небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною", – сказав Петреус.

Зокрема, щоб відбити Сили оборони, Росії довелося значно збільшити свої сили на Курщині, але ці сили противник міг використати на передовій, зокрема у районі Покровська.

"Ключовим моментом є те, що якщо росіяни чинитимуть значний тиск, то ЗСУ доведеться провести контрольоване відведення. Проте у цьому і є головний успіх, адже військово-політичне керівництво Росії перекине для цього на Курщину значну частину своїх військ, що завдасть удару по репутації диктатора", – зазначив колишній директор ЦРУ.

Додамо, російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область ще за кілька місяців до цього.

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