Генерал, який очолив держпереворот у Нігері, оголосив себе новим лідером країни

Держпереворот зруйнував перший мирний і демократичний перехід влади в Нігері після здобуття незалежності в 1960 році.p

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру. Також відомий як Омар Чіані, він здійснив переворот, який розпочався 26 липня, коли очолюваний ним підрозділ президентської гвардії захопив лідера країни.

Про це повідомляє BBC.

Вважається, що стан здоров'я президента Мохамеда Базума задовільний, але він все ще перебуває в полоні власної охорони.

Західні країни вважали його ключовим союзником у боротьбі проти ісламістських бойовиків у регіоні.

Переворот був різко засуджений міжнародними організаціями, включаючи Африканський Союз, Західноафриканський регіональний блок (ЕКОВАС), ЄС та ООН.

62-річний Чіані очолює президентську охорону з 2011 року, а у 2018 році колишній президент Махамаду Іссуфу присвоїв йому звання генерала. Його також пов'язували зі спробою державного перевороту проти експрезидента у 2015 році, але він виступив у суді, щоб заперечити це.

Виступаючи на телебаченні, Чіані заявив, що його хунта прийшла до влади через низку проблем у Нігері, серед яких, зокрема, відсутність безпеки, економічні негаразди та корупція.

Переворот у Нігері є останнім у хвилі державних переворотів, які останніми роками прокотилися західноафриканським регіоном, поваливши уряди в таких країнах, як Малі, Гвінея і Буркіна-Фасо.

Це також стало великим ударом для керівництва ЕКОВАС. Лише два тижні тому голова блоку, президент Бола Тінубу, попередив, що тероризм і тенденція до державних переворотів у Західній Африці досягли загрозливого рівня і вимагають термінових, узгоджених дій.

Зараз існують побоювання щодо того, з якими країнами об’єднається новий лідер. Сусіди Нігеру, Буркіна-Фасо і Малі, після нещодавніх переворотів у себе в країнах розвернулися в бік Москви.

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