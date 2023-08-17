Генно-модифіковану нирку свині успішно пересадили людині під час дивовижної операції – фото

Лікарі з NYU Langone у Нью-Йорку оголосили, що вони успішно пересадили генетично модифіковану нирку свині людині, мозок якої був оголошений мертвим.

Про це пише ABC News.

У липні бригада хірургів видалила нирки чоловіка та пересадила нирку свині, а також тимус. Чоловіка підключили до системи штучного кровообігу.

Перед трансплантацією свиняча нирка була модифікована для видалення альфа-галу, молекули цукру на поверхні клітин свині, що спричиняє рідкісну алергію на червоне м'ясо, а також відторгнення органів.

Медики пересадили людині генно-модифіковану нирку свині / Фото: NYU Langone Health

Доктор Роберт Монтгомері, професор і завідувач кафедри хірургії в NYU Langone Health і директор Інституту трансплантології NYU Langone, сказав, що нирка реципієнта функціонувала належним чином протягом місяця, і що її функція буде контролюватись протягом двох місяців.

"Біопсія нирок та ниркові тести, зроблені протягом одного місяця, не показують ознак відторгнення", - сказав доктор Монтгомері на прес-конференції в середу. "Нирка свині, мабуть, замінює всі важливі завдання, з якими справляється людська нирка".

Медики пересадили людині генно-модифіковану нирку свині / Фото: NYU Langone Health

Доктор Адам Гріземер, хірург-трансплантолог із NYU Langone Health, пояснив, що вилочкова залоза також була пересаджена, вбудована під зовнішній шар нирки, бо було показано, що вона допомагає захистити трансплантовану нирку від атаки імунної системи людини.

"Вилочкова залоза - це тканина на нашій шиї та грудях, де дозріває наша імунна система і де вона вчиться розпізнавати білки в нашому організмі і вчиться відкидати білки, які не є частиною нашого власного тіла", - пояснив Гріземер. "Таким чином, пересадка вилочкової залози від свині дозволяє новим клітинам, що розвиваються в організмі реципієнта, навчитися розпізнавати антигени свині як свої власні, що потенційно може призвести до зниження імунної відповіді та зниження ризику відторгнення".

Медики пересадили людині генно-модифіковану нирку свині / Фото: NYU Langone Health

Реципієнтом пересадки став 57-річний Моріс Міллер. Його сестра Мері Міллер-Дафф висловила гордість за те, що її брат брав участь у історичній пересадці.

"Мо, як я люблю його називати, був добрим, щедрим братом, який любив життя і завжди простягав руку допомоги", - сказала жінка. "Цілком доречно, що у своєму останньому вчинку він допоможе таким, хто потребує цього інноваційного медичного досягнення".

Міллер-Дафф сказала, що одного разу її брат прийшов додому з роботи з головним болем та відчуттям, ніби у нього запаморочення. Пізніше його напарник знайшов його непритомним у ванній.

Моріс Міллер / Фото: abcnews.go.com

Сканування показало, що Міллер мав пухлину 8-сантиметрової ширини в правій частині мозку. Лікарі зробили біопсію, але Міллер не прокинувся після процедури.

"Отже, лікарі зробили сканування голови і виявили крововилив у мозок, тому він не прокидався", - сказала сестра.

Тести показали, що пухлина була гліобластомою, однією з найагресивніших форм раку мозку.

Трансплантація людині від свині є обнадійливою ознакою того, що ксенотрансплантація – процес пересадки нелюдських клітин та органів людям – може бути життєздатною після багатьох років невдач.

Нагадаємо, жінка стала донором нирки для свого чоловіка, здивувавши сумісністю. Це один випадок на 22 мільйони.

Читайте також: