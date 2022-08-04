Генсек Amnesty International звинуватила "українських ботів" у критиці скандального звіту про ЗСУ

За заявою Amnesty International ЗСУ нібито наражають на небезпеку цивільних.

Генсек Amnesty International Агнесс Калламар звинуватила "українських ботів" в хейті скандального звіту про ЗСУ, у якому йшлося про те, що українські воєнні розміщують вогневі позиції безпосередньо поблизу житлових кварталів.

Про це вона написала у своєму Twitter.

У своїй доповіді правозахисна організація звинуватила Україну в тому, що ЗСУ наражають на небезпеку цивільних. В Amnesty заявили, що начебто знайшли докази, що у двох десятках населених пунктів українські військові базувалися та завдавали атак із житлових районів.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022

Правозахисники посилалися на неназваних жителів Донецької, Миколаївської та Харківської областей, нібито постраждалих від російських ударів в результаті сусідства українських військових.

Примітно, самі автори матеріалу називають війну" конфліктом", російські атаки згадуються побічно.

У тексті Amnesty International також радить військовим розміщуватися в полях, а не біля будинків цивільних для відбиття ворожих атак.

Кампанія з дискредитації України та створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою. Так офіційний Київ відреагував на звіт Amnesty International.

Нагадаємо, що Amnesty International звинуватила ЗСУ в розташуванні техніки і зброї в житлових районах.

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