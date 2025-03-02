Генсек НАТО натякнув на нові зобов'язання Європи щодо оборони: деталі

Деякі держави вже публічно заявили про збільшення оборонного бюджету, і Стармер очікує, що незабаром будуть зроблені нові оголошення.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після саміту в Ланкастер-хаусі європейські країни можуть оголосити про подальше збільшення оборонних витрат.

Про це пише The Guardian.

За словами Рютте, деякі держави вже публічно заявили про збільшення оборонного бюджету, і він очікує, що незабаром будуть зроблені нові оголошення.

"Сьогодні за столом я почув нові анонси, але не буду їх оголошувати – це мають зробити самі країни. Але це чудова новина, що більше європейських держав збільшуватимуть витрати на оборону", – зазначив він.

Генсек НАТО також наголосив, що хоча мирної угоди поки що немає, країни Європи повинні бути готові гарантувати безпеку України, щоб унеможливити нову агресію з боку Росії.

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"Ми хочемо переконатися, що Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну. Це означає, що європейці будуть активні в Україні, щоб забезпечити тривалий і стійкий мир", – додав Рютте.

Також він виступив на захист Дональда Трампа, якого запитали про його заяви щодо п’ятої статті НАТО.

"Я багато разів спілкувався з президентом Трампом. Він хороший друг. Ми разом працюємо вже вісім років… Він повністю відданий п’ятій статті НАТО", – заявив Рютте.

Він закликав припинити спекуляції щодо можливої зміни позиції США щодо НАТО, наголосивши, що Вашингтон залишається відданим Альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також порадив президенту України Володимиру Зеленському знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом та адміністрацією США.