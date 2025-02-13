Генсек НАТО відповів, чи дійсно Путін хоче закінчити війну проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент РФ Володимир Путін "абсолютно непередбачуваний", отже, щоб досягти угоди про закінчення війни проти України потрібна його присутність на переговорах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Я не знаю, що в голові у президента Путіна. Я мав з ним багато зустрічей з 2010 по 2014 роки у моїй попередній ролі. Він абсолютно непередбачуваний, він сильний також у перемовинах, але для того, щоб досягти угоди, нам треба, щоб він там був", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Володмиром Путіним зробив низку заяв. Зокрема він заявив, що мав "тривалу та дуже продуктивну" телефонну розмову з президентом Росії.

Президент США Дональд Трамп також запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, адже інакше "Путін би подумав, що він виграв".