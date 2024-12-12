Генсек НАТО вимагає збільшити витрати на оборону до рівня часів Холодної війни

Поточними планами Альянсу є витрати на оборону у розмірі не менш, ніж 2% ВВП, але навіть такого показника не досягнули вісім членів НАТО.

Країни НАТО повинні повернутися до оборонних бюджетів часів Холодної війни, щоб бути спроможними протистояти Росії.

Про це заявив у четвер, 12 грудня, під час свого першого виступу у Брюсселі генеральний секретар оборонного альянсу Марк Рютте, передає Politico.

“Настав час переходити до мислення воєнного часу і збільшити наше оборонне виробництво та витрати на оборону”, - наголосив він.

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Збільшення грошових коштів, за словами Рютте, потрібне, щоб відродити оборонну промисловість, яка має нарощувати виробництво, щоб протистояти військовій загрозі з боку Росії.

“Це правда, що зараз ми витрачаємо на оборону більше, ніж десять років тому. Але ми все ще витрачаємо набагато менше, ніж під час Холодної війни. Навіть незважаючи на те, що загрози нашій свободі та безпеці такі ж великі — якщо не більші”, - сказав генсек НАТО.

Марк Рютте нагадав, що під час холодної війни європейці витрачали на оборону понад 3 відсотки свого ВВП, а саме такого розміру витрат планують досягти країни НАТО до 2030 року.

Поточними планами Альянсу є витрати на оборону у розмірі не менш, ніж 2% ВВП, але навіть такого показника не досягнули вісім членів НАТО.

Після свого виступу Рютте не назвав конкретно нову ціль щодо витрат на оборону, лише сказавши, що потрібно “значно більше 2 відсотків”.

Марк Рютте вважає, що стрімке зростання витрат Росії на оборону свідчить про те, що Кремль готується до тривалого конфлікту як з Україною, так і з іншими європейськими країнами.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду. Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки.

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