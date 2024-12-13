Генсек НАТО закликає тримати в секреті від Путіна деталі угоди про мир в Україні

Зайві розмови роблять російського президента більш обізнаним, ніж це потрібно.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що публічне обговорення деталей можливої мирної угоди між Україною та Росією може зашкодити, оскільки про них передчасно дізнається президент держави-агресорки Володимир Путін.

Про це він сказав у коментарі “Голосу Америки”.

За його словами, такі обговорення роблять російського президента Путіна більш обізнаним, ніж це потрібно.

“Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він [Путін] сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити”, - сказав Рютте.

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При цьому генсек НАТО запевнив, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є “непорушною”.

“Ми всі з вами [з Україною]. Ми хочемо, щоб ви були у сильній позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах”, - сказав Рютте.

Генсек Альянсу також зазначив, що триває робота з майбутньою адміністрацією обраного президента США Дональда Трмапа з приводу майбутньої угоди про мир в Україні. продовжується.

“Коли буде [мирна] угода, вона буде сильною”, - запевнив він.

Нагадаємо, команда національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа провела дискусії з Білим домом та українськими лідерами в рамках узгоджених зусиль, щоб знайти спосіб покласти край війні з Росією.

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