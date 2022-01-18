Генсек НАТО заявив про готовність до переговорів з Росією і визначив теми

Генсек НАТО заявив про готовність до переговорів з Росією і визначив теми

Єнс Столтенберг пропонує обговорити проведення військових навчань та місця розташування ядерного озброєння.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтетберг під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем оголосив про готовність НАТО вести переговори з Росією щодо так званих “гарантій безпеки”.

Про це повідомив у вівторок, 18 січня, у своєму Twitter журналіст Reuters Томмі Ланд.

У повідомленні йдеться про те, що генсек Альянсу озвучив теми, які НАТО може обговорювати на спільних брифінгах із російською стороною. Мова йде про місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.

На пресконференції Столтенберг ще раз підкреслив, що за будь-яку ескалацію кризи в Україні Росія заплатить високу ціну.

Як відомо, у РФ хочуть виключити подальше розширення НАТО на схід та, зокрема, приєднання України до Альянсу. Також Росія вимагає, щоб США зобов'язалися не розвивати двостороннє військове співробітництво з країнами, які не є членами НАТО і раніше були в складі СРСР.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакти для обговорення відповідей США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" можуть відбутися вже найближчими днями.

Читайте також: