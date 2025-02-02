Генсек НАТО зробив важливий заклик до Німеччини через загрозу війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону та збільшити виробництво озброєнь, оскільки підготовка до війни є найкращим способом її уникнути.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами Рютте, Німеччина повинна “витрачати більше і виробляти більше”.

“Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни”, - наголосив генсек НАТО.

Марк Рютте також зазначив, що Європа повинна “не проявляти слабкості” до Росії. “Інакше Росія може щось спробувати. Так само, як в Україні”, - сказав він.

При цьому генсек НАТО зауважив, що небезпека виходить не лише з Росії, оскільки китайці також “надзвичайно розширили” свої військові можливості.

Марк Рютте наголосив, що Німеччина “багато чого зробила правильно” від початку російської війни в Україні, але додав, що “враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вони зробили набагато більше”.

Генсек НАТО також оголосив, що майбутня квота витрат на оборону становитиме значно більше двох відсотків. Відповідне рішення, за його словами, буде ухвалене найближчими місяцями з огляду на наступний саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться у червні.

“Я можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше двох відсотків”, - повідомив Рютте.

Нагадаємо, європейські країни готуються до потенційної війни з Росією, зміцнюючи обороноздатність на випадок ескалації.

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