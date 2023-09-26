Генсек ООН Гутерреш звернувся до ядерних країн із закликом утилізації небезпечної зброї

В ООН заявили, що ядерний ризик зріс до рівня "холодної війни".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність ліквідувати ядерну зброю у світі, бо, на його думку, це "єдиний спосіб подолати ядерну небезпеку".

Про це йдеться в заяві, присвяченій Міжнародному дню боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї у вівторок, 26 вересня.

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"За десятиліття після ядерних атак на Хіросіму та Нагасакі, з усіма жахливими руйнуваннями й жахливими наслідками, які виникли, було досягнуто певного прогресу під керівництвом ООН, але зараз це скасовується. Коли геополітична недовіра та конкуренція підштовхнули ядерний ризик до рівня "холодної війни", повна ліквідація такої зброї є єдиним шляхом до мирного майбутнього", - сказав він.

В ООН зазначають, що н е бракує договорів та угод, як регіональних, так і глобальних, які встановлюють рамки для утилізації ядерної зброї.

"Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) не лише зобов’язує тих, хто його ратифікував, зупинити розповсюдження, він також заохочує мирне використання ядерної енергії та роззброєння. Це єдиний договір, який зобов’язує країни, що мають ядерну зброю, взяти на себе зобов’язання щодо роззброєння згідно з міжнародним правом", - підкреслили в міжнародній організації.

Нагадаємо, після півтора року російського вторгнення ОНН знайшла докази, що РФ систематично катувала українських полонених до смерті.

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