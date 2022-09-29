Генсек ООН попередив Путіна про наслідки анексії окупованих українських регіонів

Очільник Організації об’єднаних націй заявив, що російська анексія не матиме жодної юридичної сили і призведе до небезпечної ескалації.

У четвер, 29 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив Росію, що анексія українських регіонів поставить під загрозу перспективи миру в регіоні.

Його заяву журналістам цитує Reuters.

За його словами, якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів щодо анексії чотирьох українських регіонів, це означатиме “небезпечну ескалацію”.

Генсек ООН також наголосив, що такий крок Путіна “продовжить драматичний вплив на світову економіку, особливо в країнах, що розвиваються, і завадить нашій здатності доставляти життєво необхідну допомогу по всій Україні та за її межами”.

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“Будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме правового значення і заслуговує на засудження”, - додав Гутерреш.

Офіційне оголошення Кремлем анексії 15% території України стане підтвердженням того, що Путін має намір продовжувати свою війну проти України, незважаючи на серйозну військову поразку, якої російська армія зазнала у вересні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 30 вересня в Москві збирається підписати документи про включення до складу РФ захоплених територій України, на яких окупанти провели так звані "референдуми".

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