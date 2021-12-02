Генсек ООН вважає несправедливими обмеження на поїздки через поширення "Омікрону"

Генсек ООН вважає несправедливими обмеження на поїздки через поширення "Омікрону"

Обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш називає запровадження обмежень у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" несправедливим.

Про це пише "Інтерфакс".

Чергові заборони на подорожі через погіршення ситуації з коронавірусом, на його думку, не лише несправедливі та каральні, а й неефективні.

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За його словами, обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.

Нагадаємо, що штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.

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