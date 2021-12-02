Генсек ООН вважає несправедливими обмеження на поїздки через поширення "Омікрону"

Обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш називає запровадження обмежень у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" несправедливим.
Про це пише "Інтерфакс".
Чергові заборони на подорожі через погіршення ситуації з коронавірусом, на його думку, не лише несправедливі та каральні, а й неефективні.
За його словами, обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.
Нагадаємо, що штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.
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