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Генсек ООН вважає несправедливими обмеження на поїздки через поширення "Омікрону"

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Генсек ООН вважає несправедливими обмеження на поїздки через поширення "Омікрону"

Associated Press

Обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш називає запровадження обмежень у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" несправедливим.

Про це пише "Інтерфакс".

Чергові заборони на подорожі через погіршення ситуації з коронавірусом, на його думку, не лише несправедливі та каральні, а й неефективні.

За його словами, обмеження ізолюють деякі регіони та цілі країни.

Нагадаємо, що штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.

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