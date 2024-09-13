Генсек ООН засудив російську атаку на судно з зерном у Чорному морі

В ООН заявили, що прохід через Чорне може є критично важливим для глобальної продовольчої безпеки.
В ООН засудили черговий злочин російських загарбників, які обстріляли судно з Українським зерном, що прямувало до Єгипту.
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця, зокрема й найостанніші удари, передає Укрінформ.
"Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те, що судна й далі стикаються із загрозами в Чорному морі, що загрожує безпеці та стійкості експорту сільськогосподарської продукції", — зазначив Дюжаррік.
Речник генсека ООН заявив, що прохід через Чорне море залишається "критично важливим для глобальної продовольчої безпеки й утримання світових цін під контролем".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України.
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