Генсек ООН засудив російську атаку на судно з зерном у Чорному морі

В ООН заявили, що прохід через Чорне може є критично важливим для глобальної продовольчої безпеки.

В ООН засудили черговий злочин російських загарбників, які обстріляли судно з Українським зерном, що прямувало до Єгипту.

Також читайте Удар по зерновозу у Чорному морі: у світі різко підскочили ціни на зерно

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця, зокрема й найостанніші удари, передає Укрінформ.

"Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те, що судна й далі стикаються із загрозами в Чорному морі, що загрожує безпеці та стійкості експорту сільськогосподарської продукції", — зазначив Дюжаррік.

Речник генсека ООН заявив, що прохід через Чорне море залишається "критично важливим для глобальної продовольчої безпеки й утримання світових цін під контролем".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.