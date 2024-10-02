Генсека ООН Гутерреша оголосили в Ізраїлі небажаною персоною і заборонили в'їзд в країну: які причини

Чому Антоніу Гутерреш став персоною нон ґрата в Ізраїлі.

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголосили небажаною особою в Ізраїлі та заборонили йому в’їзд до країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац на своїй сторінці у соцмережі Х.

Кац пояснив рішення тим, що від Гутерреша не було "однозначного" засудження атаки Ірану на Ізраїль.

"Кожен, хто не може однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю", – сказав Кац.

За словами міністра, один із таких – генсек ООН, який ще не засудив різанину та сексуальні злочини вбивць ХАМАСу 7 жовтня, і не привів до рішень про оголошення їх терористичною організацією”.

"Генсекретар, який надає підтримку терористам, ґвалтівникам і вбивцям ХАМАС, Хезболли, хуситам, а тепер і флагману глобального тероризму — Ірану, запам’ятається як пляма в історії ООН", – додав Кац.

Нагадаємо, під час теракту в Тель-Авіві серед поранених виявили українку. 1 жовтня там загинули 7 людей, ще 16 осіб постраждали.

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