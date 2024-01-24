Генштаб Британії попередив цивільних про призов до війська у разі війни з Росією

На сьогодні усі види британських збройних сил переживають кризу найму та утримання війська, а кількість повністю підготовлених солдатів в армії скоротиться до 72 500 осіб.

Начальник Генштабу Великої Британії, генерал Патрік Сандерс попередив, що у разі війни британська громадськість буде призвана воювати, тому що армія держави надто мала.

Про це пише The Telegraph.

Генерал Сандерс у своїй промові 24 січня наголосить на необхідності для уряду "мобілізувати націю" у разі війни з Росією.

Видання зазначає, що оскільки британська армія скоротилася до найменшого розміру за століття, начальник Генштабу, який відкрито критикував скорочення військ, хоче, щоб британські чоловіки та жінки були готові до призову, якщо НАТО вступить у війну з президентом РФ Володимиром Путіним.

Це сталося після того, як голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер попередив, що цивільні громадяни повинні готуватися до повномасштабної війни з Росією в наступні 20 років, що вимагатиме кардинальних змін у їхньому житті.

Бауер заявив, що країни повинні бути готові "знайти більше людей, якщо справа дійде до війни", і розглянути можливість "мобілізації, резервістів або призову".

Сандерс хоче, щоб британці були морально готові до війни з РФ

"Зрозуміло, що головнокомандувач армії не підтримав би призов, але вважає, що має відбутися "зрушення" у мисленні звичайних британців, де б вони думали більше як війська, які морально готові до війни з Росією", – зазначає видання.

Сандерс, який залишить посаду начальника британського Генштабу через шість місяців, виступить з промовою на Міжнародній виставці бронетехніки в Твікенгемі.

Видання нагадало, як 2022 року генерал Сандерс використав свою промову, щоб попередити, що Британія "зіткнулася з моментом 1937 року" через війну в Україні. Генерал сказав, що його держава повинна бути готова "боротися і перемагати", щоб відбити загрозу з боку Росії.

Загроза війни НАТО з РФ

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Головнокомандувач збройних сил Норвегії заявив 23 січня, що країна повинна збільшити витрати на оборону перед обличчям потенційної війни з Росією протягом трьох років. Ця заява прозвучала слідом за оголошенням сусідньої Швеції, яка закликала громадян готуватися до конфлікту.

Побоювання щодо перемоги Трампа

Водночас США намагаються ухвалити пакет військової допомоги Україні на 100 млрд дол. на тлі опозиції республіканців. А джерела в обороні попереджають, що якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори у США, це принесе перемогу Росії. Трамп раніше пообіцяв припинити постачання американських боєприпасів до України.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс 23 січня взяв участь у зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій закликав інших приєднатися до його держави у збільшенні допомоги для Києва. Цього року Британія планує збільшити військову допомогу до 2,5 млрд фунтів.

Британія витрачає 2,5% ВВП на свою оборону, і пан Шеппс сказав, що хотів би збільшити цей показник до 3%.

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Напруженість у британському кабінеті міністрів щодо витрат на оборону виникла після того, як колишня держсекретарка Пенні Мордаунт на початку цього тижня попередила Шеппса, що національні інтереси Британії будуть під загрозою, якщо Королівський флот не йтиме в ногу з ворожими державами.

Усі види британських збройних сил переживають кризу найму та утримання війська, а кількість повністю підготовлених солдатів в армії скоротиться до 72 500 осіб.

Криза у британській армії

Чисельність регулярних військ у британській армії становить 75 983 особи, хоча джерела в обороні наполягали, що кількість заявок до війська була найбільшою за останні шість років.

Минулого тижня Capita, компанія з аутсорсингу, яка відповідає за набір до армії, сказала, що солдатам, які мають видимі татуювання, сінну лихоманку або астму, слід дозволити приєднатися до війська, щоб вирішити кризу.

Королівський флот намагається найняти більше людей, ніж інші сили, маючи лише 29 тис. штатних новобранців.

Раніше The Telegraph повідомило, що у британських ВМС так мало моряків, що їм доведеться вивести з експлуатації два військових кораблі, щоб укомплектувати свій новий клас фрегатів. HMS Westminster і HMS Argyll будуть виведені з експлуатації 2024 року, а екіпажі будуть відправлені працювати над новим флотом фрегатів типу 26, коли вони надійдуть експлуатацію.

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Як продемонструвало нещодавнє опитування Міноборони Британії, лише 34% обслуговувального персоналу сказали, що відчувають, що їх цінують, тоді як 46% відчувають незадоволення загальним рівнем своєї роботи.

За минулий рік британські Збройні сили залишили 16 260 осіб. Це відбувається на тлі того, що військові намагаються зберегти жіночий персонал на тлі кризи сексуальних домагань, яка охопила армію.

2012 року Міноборони Британії уклало з Capita 10-річний контракт для роботи щодо вербування. Цей контракт 2020 року подовжили ще на два роки.

Цього року, отримавши завдання залучити 9813 осіб, Capita визнала, що наразі набрала лише 5000.

Нагадаємо, раніше у Британія повідомили, що відправлять 20 тис. військовослужбовців на наймасштабніші від часів Холодної війни навчання НАТО у Східній Європі Steadfast Defender, які розпочалися 22 січня. Альянс відпрацьовє відсіч російському вторгненню.

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