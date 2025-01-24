Ураження НПЗ у Рязані та заводу у Брянську: підтвердження та подробиці від Генштабу

У Генштабі наголосили, що систематичне ураження об’єктів забезпечення російської армії триватиме до повного припинення війни проти України.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що українські безпілотники у ніч проти 24 січня уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської армії.

Про це йдеться у заяві Генштабу в Мережі.

"Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на 24 січня 2024 року уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", – вказано в повідомленні.

У результаті ударів спалахнули пожежі на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань".

Водночас у Брянську було атаковано завод мікроелектроніки "Кремній Ел". У Генштабі звернули увагу, що це одне з ключових підприємств російської мікроелектронної промисловості.

"Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків", – йдеться у заяві.

Результати ураження ще уточнюються.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення війни проти України.

До слова, цієї ж ночі росіяни заявляли у соціальних мережах, що невідомі безпілотники намагаються атакувати Саратов та Енгельс.

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