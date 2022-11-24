Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі: "Спецслужби РФ готують провокації на вашій території"

Пресслужба ЗСУ поширила термінове звернення до мешканців Білорусі та закликала громадян перешкодити спробам Кремля втягнути сусідню країну у розв'язану в Україні масштабну війну.

"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, метою їх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема — АЕС "Островець", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що РФ використовує будь-які способи, щоби втягнути Білорусь у війну з Україною.

Представники Збройних сил України попросили громадян сусідньої держави вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ, а також звертати увагу на дії підозрілих осіб та присутність підозрілого транспорту поблизу об'єктів критично важливої інфраструктури. Білорусів закликають повідомляти правоохоронців про схожі випадки, а також доносити ці відомості до світової спільноти, використовуючи всі наявні кошти.

Відповідно до статті 18, Республіка Білорусь у своїй зовнішній політиці дотримується принципів рівності держав, незастосування сили, непорушності кордонів та мирного врегулювання спорів.

У зверненні підкреслюється офіційна позиція Києва. Наголошується, що Україна не вважає Білорусь, а тим більше білоруський народ, ворогом. І не планує жодних агресивних дій біля республіки.

Проте, представники ЗСУ уточнили, що сьогодні багато залежить від кожного, і висловили надію на пильність та розуміння з боку громадян Білорусі.

Що відомо про загрозу з Білорусі

З території Білорусі в наступ на Україну 24 лютого пішла перша техніка окупантів. Режим Лукашенка надав Путіну територію Білорусі для армійців РФ, які звідти регулярно запускають по Україні ракети та іранські дрони.

Останнім часом небезпека наступу з території Білорусі зросла. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що командування РФ розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Утім, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр переконує, що на сьогодні на білорусько-українському кордоні перебуває недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу. Вона запевнила, що Збройні сили України перебувають у стані готовності для протидії можливому наступу.

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