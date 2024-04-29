"Геополітичний хаос, зокрема через війну Росії проти України": голова Євроради зробив важливу заяву

Вторгнення Росії в Україну в 2022 році дало новий поштовх прагненню Європейського Союзу прийняти більше країн.

Про це 29 квітня заявив голова блоку Шарль Мішель, передає Reuters.

Шарль Мішель висловив спожівання, що союз із 27 країн і потенційні нові члени будуть готові до 2030 року.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель виступив напередодні 20-ї річниці "Великого вибуху" розширення ЄС, коли до блоку, де на той час було лише 15 членів, приєдналося ще 10 переважно колишніх комуністичних країн, серед яких Польща та Угорщина та середземноморські острови Мальта і Кіпр.

"Це був заклик історії об'єднати європейські країни. Двадцять років по тому ми стикаємося з подібним викликом, тому що існує геополітичний хаос, зокрема через війну Росії проти України. І протистояння цьому хаосу є геополітичною стратегією для того, щоб знову об'єднатися", - додав голова Євроради.

За його словами, країни, які доєдналися до ЄС 2004 року, побачили, що їхній спільний валовий внутрішній продукт на душу населення зріс з близько половини середнього показника по ЄС тоді до 80% станом на зараз.

Тепер претендентами на вступ до ЄС є шість балканських країн, Україна, Грузія та Молдова. Мішель зазначив, що Україна, безумовно, є найбільшим потенційним членом ЄС з приблизно 40-мільйонним населенням та великим сільськогосподарським сектором.

"Через війну, розпочату Росією проти України, з'явився новий імпульс, пожвавлення стратегії розширення (ЄС). Це складний виклик. Але яка альтернатива? Альтернативою була б жахлива, безвідповідальна помилка з боку ЄС", - підкреслив він та закликав Європейський Союз та країн-кандидатів здійснити до 2030 року реформи, необхідні для нового розширення.

За повідомленням джерела, країни-члени ЄС, які є заможними, з побоюванням ставляться до вступу такої великої країни, як Україна, адже це може забрати багато ресурсів зі скарбниці ЄС. Водночас Мішель зауважив, що перемогою буде посилення міжнародного впливу ЄС.

"ЄС є однією з трьох основних регіональних сил у світі разом з Китаєм і США. І з цим новим розширенням ідея полягає не лише в тому, щоб стати більшим. Він також має стати більш впливовим", - сказав він.

Шарль Мішель заявив, що Києву знадобляться особливі перехідні заходи, адже країні потрібно буде відновлюватися після війни, в той час, як ЄС має бути обережним, аби повністю відкритися для великого населення та експорту продовольства з України.

Нагадаємо, голова блоку Шарль Мішель закликав не дооцінювати виклики, які стоять перед Європою.

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