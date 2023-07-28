Gepard, дрони і всюдиходи: Німеччина передала Україні нову порцію військової допомоги

Українські захисники отримають ще шість Gepard 1А2 та понад 15 тис. боєприпасів до них.

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України, зокрема – розвідувальні дрони, артустановки Gepard та тисячі боєприпасів до них.

Про це повідомили в німецькому уряді.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

6 зенітних самохідний артилерійських установок Gepard 1А2 та понад 15 тис. боєприпасів до них;

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

13 розвідувальних дронів Vectror;

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

2600 димових снарядів.

Окрім того, для українського війська були передані машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

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Яку ще допомогу передала Німеччина Україні в липні

Нагадаємо, 13 липня стало відомо про передавання для України з ФРН шість установок Gepard, снаряди і техніку для ЗРК IRIS-T, мостоукладач, захищені машини та інше.

Вже 21 липня в німецькому уряді поінформували, що передали Україні 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди та 100 тис. аптечок.

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