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Gepard, дрони і всюдиходи: Німеччина передала Україні нову порцію військової допомоги

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Gepard, дрони і всюдиходи: Німеччина передала Україні нову порцію військової допомоги

Німеччина передала ще одру партію Gepard Україні і не тільки / Фото: commons.wikimedia.org

Українські захисники отримають ще шість Gepard 1А2 та понад 15 тис. боєприпасів до них.

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України, зокрема – розвідувальні дрони, артустановки Gepard та тисячі боєприпасів до них.

Про це повідомили в німецькому уряді.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • 6 зенітних самохідний артилерійських установок Gepard 1А2 та понад 15 тис. боєприпасів до них;
  • 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 13 розвідувальних дронів Vectror;
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 2600 димових снарядів.

Окрім того, для українського війська були передані машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Безпілотники, FPV-дрони, байрактари, шахеди, орлани: якими дронами та як воюють Україна і Росія"

Яку ще допомогу передала Німеччина Україні в липні

Нагадаємо, 13 липня стало відомо про передавання для України з ФРН шість установок Gepard, снаряди і техніку для ЗРК IRIS-T, мостоукладач, захищені машини та інше.

Вже 21 липня в німецькому уряді поінформували, що передали Україні 10 танків Leopard 1А5, кулемети для танків і бронетехніки, вантажівки, мостову систему та причепи, радари, снаряди та 100 тис. аптечок.

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Перегляди
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