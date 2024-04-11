"Герой" найгучнішого суду Америки: помер скандально відомий ексфутболіст та актор

О. Джей Сімпсон, зірка НФЛ, який став підозрюваним у гучному вбивстві, помер, згідно із заявою його сім'ї. Йому було 76 років.

Про це пише The Guardian.

В соціальній мережі X (Twitter), акаунт Сімпсона містив просте повідомлення від його сім'ї.

“10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, не витримав боротьби з раком. Він був оточений своїми дітьми та онуками. У цей перехідний час його сім'я просить вас поважати їхнє бажання усамітнення і милосердя”, — йдеться в повідомленні.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Що відомо про О. Джея Сімпсона

Сімпсона не було визнано винним у смерті своєї колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рональда Голдмана у справі, яка захопила Сполучені Штати і весь світ, а також ознаменувала злиття знаменитостей і криміналу, яке з того часу стало основною темою для ЗМІ.

Попри виправдувальний вирок за три роки після кримінального процесу Сімпсон був визнаний відповідальним за цивільним позовом, поданим сім'ями жертв.

Орентал Джеймс Сімпсон народився в Сан-Франциско і став одним з найвідоміших і найулюбленіших футболістів свого часу. Він здобув трофей Хейсмана в Університеті штату Каліфорнія, потім успішно грав за різні команди.

Але його спортивна майстерність поєднувалася з бурхливою акторською кар'єрою та кар'єрою в ЗМІ, яка зробила його величезною знаменитістю серед американців.

Ще під час навчання у Каліфорнійському університеті він з'явився в серіалі “Медичний центр”, а потім зіграв у таких фільмах, як “Клановець”, “Перехрестя Кассандри” і “Високе пекло”, а також у мінісеріалі “Коріння” — і все це ще як професійний гравець у футбол. Після завершення кар'єри в улюбленому виді спорту він знявся у трьох комедіях “Голий пістолет”.

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