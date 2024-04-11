"Герой" найгучнішого суду Америки: помер скандально відомий ексфутболіст та актор

Останні кілька років чоловік боровся з раком.
О. Джей Сімпсон, зірка НФЛ, який став підозрюваним у гучному вбивстві, помер, згідно із заявою його сім'ї. Йому було 76 років.
Про це пише The Guardian.
В соціальній мережі X (Twitter), акаунт Сімпсона містив просте повідомлення від його сім'ї.
“10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, не витримав боротьби з раком. Він був оточений своїми дітьми та онуками. У цей перехідний час його сім'я просить вас поважати їхнє бажання усамітнення і милосердя”, — йдеться в повідомленні.
On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024
He was surrounded by his children and grandchildren.
During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.
-The Simpson Family
Що відомо про О. Джея Сімпсона
Сімпсона не було визнано винним у смерті своєї колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рональда Голдмана у справі, яка захопила Сполучені Штати і весь світ, а також ознаменувала злиття знаменитостей і криміналу, яке з того часу стало основною темою для ЗМІ.
Попри виправдувальний вирок за три роки після кримінального процесу Сімпсон був визнаний відповідальним за цивільним позовом, поданим сім'ями жертв.
Орентал Джеймс Сімпсон народився в Сан-Франциско і став одним з найвідоміших і найулюбленіших футболістів свого часу. Він здобув трофей Хейсмана в Університеті штату Каліфорнія, потім успішно грав за різні команди.
Але його спортивна майстерність поєднувалася з бурхливою акторською кар'єрою та кар'єрою в ЗМІ, яка зробила його величезною знаменитістю серед американців.
Ще під час навчання у Каліфорнійському університеті він з'явився в серіалі “Медичний центр”, а потім зіграв у таких фільмах, як “Клановець”, “Перехрестя Кассандри” і “Високе пекло”, а також у мінісеріалі “Коріння” — і все це ще як професійний гравець у футбол. Після завершення кар'єри в улюбленому виді спорту він знявся у трьох комедіях “Голий пістолет”.
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