"Герой СВО": Путін помилував людожера-сатаніста, який убив і розчленував 4 підлітків

Сатаніст мав сидіти до 2030 року, але провоював пів року у "Шторм Z" і вийшов на волю.

У Росії отримав помилування 33-річний член банди сатаністів Микола Оголобяк, який у 2010 році був засуджений до 20 років колонії за ритуальні вбивства підлітків

Про це пише російське пропагандистське видання міста Ярославль 76.ru.

Микола Оголобяк мав сидіти у колонії до 2030 року. Але сатаніст-людожер отримав помилування за те, що поїхав вбивати українців – пів року він воював у складі м'ясних батальйонів "Шторм Z".

"Це правда. Він служив там півроку в "Шторм Z". Він після поранення — інвалід. Він ходить, але поранення було важке. Поки ніким не працює, відновлюється. На "СВО" його навряд чи знову візьмуть", — розповів батько сатаніста. .

Що відомо про сект ярославських вбивць-сатаністів

Як писали російські видання, Микола Оголобяк та його соратники скоїли ритуальні вбивства 4 підлітків. Секта сатаністів, у якій перебував Оголобяк, виникла у Ярославлі у 2006 році.

Спочатку учасники об'єднання вбивали собак та кішок під час кривавих ритуалів. Влітку 2008 року сектанти вбили чотирьох підлітків – трьох дівчат та одного хлопця, які зараховували себе до субкультури готовий, та розчленували їхні тіла.

Над мертвими тілами прочитали молитву сатані. З убитих зняли скальпи, в однієї дівчини вирізали серце, в іншої — відсікли ліві груди, засмажили ці частини тіл на багатті і частково з'їли. Кров'ю вбитих "присвятили" у культ сатаністів нових учасників.

Через те, що тіла підлітків були понівечені та розчленовані, слідчим довелося проводити безліч експертиз, включаючи аналізи ДНК. Без них було неможливо визначити, яка частина тіла комусь із підлітків належить.

Оголобяк був єдиним із банди, кому на час скоєння злочину виповнилося 18 років. Він мав перебувати у колонії до 2030 року. Інші члени секти отримали менші терміни — по 10, 9 та 8 років, а також 2 роки колонії. Ще одного визнали неосудним і відправили до психлікарні.

Нагадаємо, в РФ "зек-вагнерівець", засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.

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