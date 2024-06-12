Тепер військовий чекає прильоту дрона, який він же й оплатив.

У Росії "героя СВО" розвели на 3 млн рублів і відправили їх як допомогу ЗСУ. Він став "жертвою" класичної схеми обману.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

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Як пише Бутусов, 32-річний військовослужбовець армії РФ із позивним "Чаплін" познайомився з дівчиною через Інтернет. Та запропонувала йому вкласти зароблені на війні в Україні гроші на торгівлю на біржі. Солдат "повівся" і став жертвою класичної схеми обману.

"Герой СВО" випадково задонатив на ЗСУ 3 млн рублів: як це сталося

Після отримання коштів дівчина заблокувала військового у всіх соцмережах. Згодом йому почали загрожувати невідомі та повідомили, що його гроші будуть спрямовані на користь української армії.

"Чаплін" вже повернувся на фронт і тепер чекає на приліт свого іменного дрона, купленого на його ж гроші", – іронічно підсумував журналіст.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня 2024 року ЗСУ знищили 521 830 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.

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