"Герой", який побив табуреткою брата: у Краснодарі встановили білборд з загиблим на війні окупантом

Загарбник був засуджений до року колонії загального режиму за побиття свого брата. Щодо війни проти України, то чоловік вирушив на фронт добровольцем.

У Краснодарі встановили білборд із загиблим на війні проти України окупантом Артуром Єгіняном, який кілька років тому був засуджений за побиття тауреткою свого брата.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Єгіняна пішов на фронт добровольцем і був старшим сержантом ВДВ та командиром взводу. Окупант разом із взводом потрапив до оточення та загинув.

"Дуже хочеться, щоб про такого приголомшливого хлопця дізналося якнайбільше людей", – сказала виконавчий секретар регіонального відділення партії "Єдина Росія" Галина Глущенко.

Краснодарський активіст Віталій Вотановський знайшов могилу Єгіняна. Судячи з таблички на хресті, той загинув 12 вересня у віці 36 років.

Повного тезку загиблого окупанта у січні 2017 року було засуджено до року колонії загального режиму за побиття табуреткою брата, під час якого чоловік отримав тілесні ушкодження. Єгінян пояснив свої дії тим, що хотів припинити "п'яний дебош" родича.

Нагадаємо, раніше український військовий і блогер Анатолій Штефан опублікував у Мережі відео, на якому священник російської православної церкви на тимчасово окупованій території України закликав російських загарбників убивати українських дітей та жінок.

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