"Героям слава": у США сенатори-республіканці пропонують запровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

Вони вважають, що жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.
Сенатори-республіканці США Марко Рубіо та Чак Грасслі представили законопроект, який накладе широкі санкції на всі державні підприємства Росії.
Про це повідомляє прес-служба "Рубіо".
"Законопроект HEROIAM SLAVA, названий на честь культового українського заклику та символу національного опору, позбавить компанії, що контролюються або належать Москві, такі як "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT, доступу до критично важливого американського капіталу). ", — йдеться у повідомленні.
Жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – 5840 осіб,
- літаків – 30,
- вертольотів – 31,
- танків — до 211,
- бойових броньованих машин 862,
- артилерійських систем – 85,
- кошти ППО – 9,
- РСЗВ — 40,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки – 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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