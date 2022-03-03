"Героям слава": у США сенатори-республіканці пропонують запровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

"Героям слава": у США сенатори-республіканці пропонують запровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

Вони вважають, що жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.

Сенатори-республіканці США Марко Рубіо та Чак Грасслі представили законопроект, який накладе широкі санкції на всі державні підприємства Росії.

Про це повідомляє прес-служба "Рубіо".

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названий на честь культового українського заклику та символу національного опору, позбавить компанії, що контролюються або належать Москві, такі як "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT, доступу до критично важливого американського капіталу). ", — йдеться у повідомленні.

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Жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.