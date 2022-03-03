Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Героям слава": у США сенатори-республіканці пропонують запровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Героям слава": у США сенатори-республіканці пропонують запровадити санкції проти всіх держпідприємств Росії

Associated Press

Вони вважають, що жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.

Сенатори-республіканці США Марко Рубіо та Чак Грасслі представили законопроект, який накладе широкі санкції на всі державні підприємства Росії.

Про це повідомляє прес-служба "Рубіо".

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названий на честь культового українського заклику та символу національного опору, позбавить компанії, що контролюються або належать Москві, такі як "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT, доступу до критично важливого американського капіталу). ", — йдеться у повідомленні.

Жодне російське держпідприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – 5840 осіб,
  • літаків – 30,
  • вертольотів – 31,
  • танків — до 211,
  • бойових броньованих машин 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • кошти ППО – 9,
  • РСЗВ — 40,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки – 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Звернення Байдена: США закривають своє небо для російських літаків

Звернення Байдена: США закривають своє небо для російських літаків
Наступна публікація