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"Героям слава!": у російському барі бізнесмени пили за Україну (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1834
Час на прочитання
1 хв
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"Героям слава!": у російському барі бізнесмени пили за Україну (відео)

У Росії бізнесмени підняли тост за Україну. Їх змушували перепрошувати. / Фото: Associated Press

Росіяни спочатку підтримали Україну у війні проти терористів з РФ, проте згодом перепросили.

У російській Пермі бізнесмени у барі підняли тост за Україну. Згодом їх змушували перепрошувати за свій вчинок. 

Про це повідомляє проєкт "7*7. Горизонтальна Росія". 

У місцевому барі в російському місті Пермь місцеві бізнесмени підняли тост зі словами: "Героям слава". Коли "Z-патріоти" помітили це відео, то змусили росіян перепрошувати за підтримку України у війні з російськими загарбниками. 

Один із бізнесменів на своєму відео заявив, що "він перепрошує за свій вчинок та закликав росіян не повторювати подібне". 

Нагадаємо, у четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

Також у російському місті Балашиха, що під Москвою, знайшли мертвими матір та її 3-річну доньку, які рік тому виїхали з Луганська. Жінка могла викинути свою доньку з вікна багатоповерхівки та вчинити самогубство.

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Дата публікації
Перегляди
1834
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