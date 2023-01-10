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"Геть з Польщі": родина з України зазначала жорстоко нападу у Любліні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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1616
Час на прочитання
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"Геть з Польщі": родина з України зазначала жорстоко нападу у Любліні

Фото: pixabay.com

Поліція проводить розслідування за фактом побиття неповнолітнього та образ через національну приналежність.

У Польщі в Любліні двоє поляків почали чіплятися до української родини, застосовували до них нецензурну лайку і напали на них.

Про це повідомляє tokfm.pl.

Двоє чоловіків почали чіплятися до українки, її 13-річного сина та старшої вагітної доньки увечері, близько 21:00, коли родина поверталася додому після прогулянки.

Зловмисники просили закурити, а згодом почали їх словесно ображати із нецензурною лексикою. Вони горлали "Геть з Польщі" та  "Є**ть українців".

Після того, як підліток пригрозив викликати поліцію, чоловіки накинулися на них з кулаками. Вони повалили хлопця на землю, били кулаками по голові й намагалися відібрати телефон. Вагітну дівчину вони штовхали, залишивши на тілі низку синців.

За словами постраждалих, попри їхні крики, спочатку ніхто не реагував й не намагався їм допомогти. Однак невдовзі на місце прибула поліція. Припускають, що її викликали свідки. 

Нападникам вдалося втекли, але потерпілі встигли їх сфотографувати на телефон, тому поліція швидко затримала зловмисників.

Нападниками виявилися 25-річний та 30-річний жителі Люблінського воєводства. Зараз триває розслідування за фактом побиття неповнолітнього хлопця та образ через національну приналежність.

Нагадаємо, у Польщі знайшли понівечене тіло чоловіка, який, імовірно, є українцем, в одному із кварталів Мазовецького воєводства. Там, найімовірніше, сталося жорстоке вбивство. Тіло загиблого було сильно понівечене множинними ножовими пораненнями на спині та грудях. 

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Дата публікації
Перегляди
1616
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