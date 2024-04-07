"Геть збожеволів": ідеолог Путіна заявив, що Єрусалим "будет русским"

Дугін зазіхнув на Єрусалим, який назвав "російським", і висловив впевненість, що містом правитиме "російський цар царів".

Російський пропагандист та ідеолог "русского міра" Олександр Дугін, батько загиблої внаслідок підриву авто Дар'ї Дугіної, "перевибрав" нову "мать городов рускіх".

Про це пропагандист написав у своєму Telegram.

Дугін зазіхнув на Єрусалим, який назвав "російським", і висловив впевненість, що містом правитиме "російський цар царів".

"Русский город – мать всех городов. Иерусалим будет русским или его не будет вообще. А править там будет его величество Китаврас. Так гласит тайная Голубиная книга, Книга глубин. Русский царь всем царям царь", – написав пропагандист (допис подано мовою оригіналу).

Зауважимо, що Дугін посилається на так звану Голубину книгу, популярну у середовищі ультраправих російських націоналістів. Кітоврас – це міфічне чудовисько-кентавр, яке згадувалося у апокрифах Московії 14 століття.

Своїми антисемітськими поглядами пропагандист Дугін відомий давно. Таке висловлювання не залишилося непоміченим в Ізраїлі.

Офіцер армії Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін нагадав, що Єрусалим існував задовго до того, як була побудована Москва.

Дугін повинен не забувати, що Урушалем (Єрусалим. – Ред.) існував і там жили люди, настільки до того, як з'явилися не те що якісь там росіяни та їхні царі, а тоді, коли навіть ще не почалася перша галактична війна між ящерами та русичами чи що там у запаленому мозку цього рота палає. Коли на місцях Москви були непроглядні болота і жили напівдикі люди (якщо взагалі там жили), в Урушалемі вже вирувало життя і цивілізація", – зазначив Левін.

Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін в Telegram також прокоментував заяву пропагандиста. Він висловив впевненість, що Дугін просто зійшов з розуму.

"А ізраїльські дипломати продовжують зустрічатися із російськими чиновниками, підтримувати відносини. Якщо їх не зупинив ані напад на Україну, ані постійний антисемітизм із вуст вищого керівництва у Кремлі, то й фактичний замах на ізраїльський суверенітет, мабуть, переживуть", – обурився Невзлін.

Хто такий Олександр і Дар'я Дугіни

Нагадаємо, що автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня 2022 року. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

Олександр Дугін - відомий російський "політолог" і неофашист. Його погляди, які становлять собою суміш конспірології, езотерики, неофашизму, євразійства, метання від праворадикального до ліворадикального російського націоналізму, називають доктриною так званого "русского мира".

Дугін був одним з найактивніших прихильників "Новоросії" у 2014 році і закликав до подальшої незаконної анексії українських територій. "Вбивати, вбивати, вбивати", - говорив він про українську владу. Саме існування України пропагандист називав "помилкою".

Дар'я Дугіна, як і її батько, займалася журналістикою, "філософією" та "політологією" - а по суті російською пропагандою. У липні 2022 року вона була включена до списків санкцій Великої Британії.

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