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Гіганти авіагалузі Boeing та CFM відмовляються обслуговувати російські літаки

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Гіганти авіагалузі Boeing та CFM відмовляються обслуговувати російські літаки

Associated Press

Санкції запровадили через те, що Росія пішла війною проти України.

Американський авіавиробник Boeing та французько-американський виробник авіаційних двигунів CFM International відмовляють російським авіакомпаніях у техпідтримці.

Це відбувається на тлі запровадження санкцій Заходу проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

"CFM має призупинити всі поставки авіазапчастин до Росії. Це обмеження (США наклали санкції на отримання спецліцензії на експорт авіазапчастин до Росії - ред.) поширюється також на виконання всіх сервісних угод, гарантій та ширше - на всю техпідтримку, включно з доступом до документації та дзвінками до кол-центру", - йдеться у повідомленні CFM.

Boeing так само не співпрацюватиме з російськими авіакомпаніями. Тож вони самі і обслуговуватимуть, і ремонтуватимуть літаки, і відповідатимуть за їхню справність.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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