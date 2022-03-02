Гіганти авіагалузі Boeing та CFM відмовляються обслуговувати російські літаки

Санкції запровадили через те, що Росія пішла війною проти України.

Американський авіавиробник Boeing та французько-американський виробник авіаційних двигунів CFM International відмовляють російським авіакомпаніях у техпідтримці.

Це відбувається на тлі запровадження санкцій Заходу проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

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"CFM має призупинити всі поставки авіазапчастин до Росії. Це обмеження (США наклали санкції на отримання спецліцензії на експорт авіазапчастин до Росії - ред.) поширюється також на виконання всіх сервісних угод, гарантій та ширше - на всю техпідтримку, включно з доступом до документації та дзвінками до кол-центру", - йдеться у повідомленні CFM.

Boeing так само не співпрацюватиме з російськими авіакомпаніями. Тож вони самі і обслуговуватимуть, і ремонтуватимуть літаки, і відповідатимуть за їхню справність.