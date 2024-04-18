Гігантський морський монстр: вчені виявили найбільшу древню рептилію, яка коли-небудь існувала

Ймовірно, найбільшу за всю історію древню морську рептилію ідентифікували за звичайною знахідкою скам'янілостей.

Істота, яка жила близько 202 мільйонів років тому разом з динозаврами, розміром з два автобуса (близько 25 м), ймовірно, була найбільшою за всю історію існування на землі. Таке відкриття зробили науковці у Великій Британії.

Про це пише ВВС.

Вчені змогли зробити таке відкриття завдяки знахідці колекціонерів-аматорів, які знайшли скам'янілості.

Рептилія, що жила близько 202 мільйонів років тому разом з динозаврами Фото: Sergey Krasovskiy

Останки рептилії було ідентифіковано, що дало вченим змогу казати про найбільшу морську рептилію в історії.

Цей вид іхтіозаврів попередньо назвали Ichthyotitan severnensis, або гігантський рибоящер Северн.

Дві її скам'янілі щелепні кістки знайшли палеонтологи-аматори на пляжі Сомерсета у Великій Британії у 2016 та 2020 роках.

"Грунтуючись на розмірі щелепних кісток – одна з них завдовжки більше метра, а інша – два метри, ми можемо припустити, що вся тварина була довжиною близько 25 метрів, приблизно як синій кит", – зазначив палеонтолог із Бристольського університету Дін Ломакс.

Однак для підтвердження точних розмірів істоти необхідно більше доказів – наприклад, повний череп та скелет.

За словами Ломакса, гігантський іхтіозавр вимер під час масового вимирання, а їхтіозаври, що жили після нього, ніколи більше не досягали таких величезних розмірів.

Нагадаємо, раніше палеонтологи відповіли, чи можуть динозаври, такі як тиранозавр, трицератопс і стегозавр, знову еволюціонувати, якщо клімат і температура повернуться до тих умов, які були в крейдяному періоді.

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