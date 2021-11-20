Гігантський пітон в Таїланді заліз у дім, з'їв кота та впав на людину зі стелі: в Мережі з'явилося відео

Гігантський пітон в Таїланді заліз у дім, з'їв кота та впав на людину зі стелі: в Мережі з'явилося відео

Господарям вдалося зняти момент, як змія провалилася крізь стелю.

У Таїланді гігантський пітон з'їв домашнього улюбленця та пробив стелю в будинку.

Відео опублікували на сайті Metro.

Величезного пітона знайшли над панелями будинку. Сім'я викликала групу рятувальників після того, як помітили блискучу золоту луску змії. Фахівець спробував витягнути змію, але вона пробила стелю через свою вагу.

Потім пітон спробував кинутися на рятувальника, але йому вдалося впіймати його руками.

Наляканий домовласник згодом розповів: "Живіт змії випирав через те, що з'їв мою кішку. Він був агресивним, навіть намагався вкусити дресирувальника".

Пітона вивезли із сімейного будинку та випустили на волю.

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