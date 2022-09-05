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"Гімн України звучить, як бальзам для слуху і душі": експосол Мельник виклав зворушливе відео зустрічі Шмигаля у Берліні

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"Гімн України звучить, як бальзам для слуху і душі": експосол Мельник виклав зворушливе відео зустрічі Шмигаля у Берліні

Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Шмигаль зустрічався з найвищим політичним керівництвом Німеччини.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 серпня у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Це перший візит українського прем'єра до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомив експосол України Андрій Мельник, візит Шмигаля до Німеччини був дуже важливим.

"Гімн України завжди звучить, як бальзам на слух і душу. Особливо в центрі Берліна. Важливий візит прем'єр-міністра @Denys_Shmyhal", - написав Мельник.

Нагадаємо, в уряді розповіли, коли можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
3903
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