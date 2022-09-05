"Гімн України звучить, як бальзам для слуху і душі": експосол Мельник виклав зворушливе відео зустрічі Шмигаля у Берліні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 серпня у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Це перший візит українського прем'єра до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомив експосол України Андрій Мельник, візит Шмигаля до Німеччини був дуже важливим.

Die ukrainische Staatshymne klingt immer wie Balsam für Ohr und Seele.

Vor allem im Herzen von Berlin.

Wichtiger Besuch des Ministerpräsidenten @Denys_Shmyhal pic.twitter.com/d9y6QH6Y7A — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 5, 2022

"Гімн України завжди звучить, як бальзам на слух і душу. Особливо в центрі Берліна. Важливий візит прем'єр-міністра @Denys_Shmyhal", - написав Мельник.

Нагадаємо, в уряді розповіли, коли можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС.

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