В РФ Стрєлкову інкримінують заклики до екстремізму, звинувачення просить відправити його до СІЗО.

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), заочно засудженого трибуналом в Гаазі до довічного ув’язнення, доставили до Міщанського районного суду міста Москви. В РФ його звинувачують у закликах до екстремістської діяльності.

На кадрах, які публікують російські Telegram-канали із зали суду, видно, що Стрєлкова охороняють двоє співробітників ФСБ.

На першому відео із суду, яке з’явилося в Мережі, терорист ніби заціпенів - майже не ворушиться, дивиться в одну точку і навіть очима не реагує на журналістів. Задавати питання йому заборонено.

Звинувачення просить відправити Стрєлкова до СІЗО. Йому ставлять у провину публічні заклики в Інтернеті до здійснення екстремістської діяльності, що передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Перед початком судового засідання двоє його адвокатів з'ясовували, хто ж захищатиме обвинуваченого. Стрєлков спокійним тоном промовив: "Давайте разом".

Наразі оголошено невелику перерву для ознайомлення адвокатів зі звинуваченням. Журналістів попросили вийти, двері зачинили зсередини.

Гіркін-Стрєлков у суді заціпенів: у Росії терористу обирають запобіжний захід

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Його забрали просто з дому близько полудня, після чого вквартирі співробітники Слідчого комітету РФ розпочали обшук.

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